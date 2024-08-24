Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'daki Huzurevi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı İkiye Yükseldi

Antalya'daki huzurevi yangınında iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ve ailelerin tepkileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:38
Antalya'daki Huzurevi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı İkiye Yükseldi

Yangın Olayında Can Kaybı İkiye Çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde meydana gelen yangında, ölü sayısı ikiye yükseldi. Yangın sonucu dumandan etkilenen Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren mücadeleye rağmen Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çankaya'nın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Olayla İlgili Tepkiler

Çankaya'nın ailesinin huzurevi yöneticilerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yangında yaralanan bir diğer birey olan Kerim Güvenç (80) ise, daha önce hayatını kaybederek kayıtlara geçti. Yangında Çankaya ve Güvenç'in oda arkadaşı olduğu ifade edildi.

Yangın Detayları

Yangın sonucunda dumandan etkilenen toplam 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!