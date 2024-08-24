Antalya'daki Huzurevi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı İkiye Yükseldi

Yangın Olayında Can Kaybı İkiye Çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde meydana gelen yangında, ölü sayısı ikiye yükseldi. Yangın sonucu dumandan etkilenen Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren mücadeleye rağmen Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çankaya'nın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Olayla İlgili Tepkiler

Çankaya'nın ailesinin huzurevi yöneticilerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yangında yaralanan bir diğer birey olan Kerim Güvenç (80) ise, daha önce hayatını kaybederek kayıtlara geçti. Yangında Çankaya ve Güvenç'in oda arkadaşı olduğu ifade edildi.

Yangın Detayları

Yangın sonucunda dumandan etkilenen toplam 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.