Antalya'daki Huzurevi Yangınında Üç Kişi Yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Yangın Korkusu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevi'nde meydana gelen yangında, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Toros Mahallesi 836 Sokak'taki 6 katlı huzurevinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Hızla Müdahale

Dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 3 huzurevi sakini, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, polis ve huzurevi çalışanlarının vatandaşların yardımıyla, içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. Yangın büyümeden söndürüldü ve içerideki dumanın tahliyesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Görgü Tanıkları Olayı Anlattı

Olay yerinde bulunan mahalle esnafı Süleyman Arıkan, dumanı gördüğünde hemen içeri girdiğini ifade ederek, "İçeride yoğun bir duman kokusu vardı ve 2 kişiyi dışarı çıkardık. Bir yaşlı amca da balkondaydı, onları kurtardık ama durumları kötü görünüyordu" dedi.

Başka bir görgü tanığı Serdar Meç ise, huzurevinin karşısındaki binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Yataklar yanıyordu, düşünmeden içeri girdik ve iki kişiyi hemen dışarı çıkardık" şeklinde konuştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.