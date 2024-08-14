Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'daki Huzurevi Yangınında Üç Kişi Yaralandı

Antalya Konyaaltı'ndaki huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:49
Antalya'daki Huzurevi Yangınında Üç Kişi Yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Yangın Korkusu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevi'nde meydana gelen yangında, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Toros Mahallesi 836 Sokak'taki 6 katlı huzurevinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Hızla Müdahale

Dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 3 huzurevi sakini, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, polis ve huzurevi çalışanlarının vatandaşların yardımıyla, içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. Yangın büyümeden söndürüldü ve içerideki dumanın tahliyesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Görgü Tanıkları Olayı Anlattı

Olay yerinde bulunan mahalle esnafı Süleyman Arıkan, dumanı gördüğünde hemen içeri girdiğini ifade ederek, "İçeride yoğun bir duman kokusu vardı ve 2 kişiyi dışarı çıkardık. Bir yaşlı amca da balkondaydı, onları kurtardık ama durumları kötü görünüyordu" dedi.

Başka bir görgü tanığı Serdar Meç ise, huzurevinin karşısındaki binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Yataklar yanıyordu, düşünmeden içeri girdik ve iki kişiyi hemen dışarı çıkardık" şeklinde konuştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!