Antalya'daki ırmakta kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprüçay Irmağı'nda yüzme esnasında kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız için arama kurtarma faaliyetleri sürmekte.

Arama Ekipleri Faaliyette

Kayıp genci bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Su Altı Arama (SAK) ekipleri, bölgedeki çalışma ve tarama faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beşkonak Jandarma Karakolu ve komando ekipleri ile jandarma kadavra köpeği de destek sunmakta.

Çalışmalar Henüz Sonuç Vermedi

Su altı ve su üstündeki arama çalışmaları şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. 18 Ağustos tarihinde Antalya'dan günübirlik gezi için arkadaşlarıyla Beşkonak Köprülü Kanyonu'na giden Ahmet Yıldız, çayın akıntısına kapılarak kaybolmuştu.