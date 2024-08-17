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Antalya'daki Kağıt Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika sahibi yangının sebebini bilmediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:24
Antalya'daki Kağıt Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya Aksu'daki Kağıt Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan bir kağıt fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ve diğer güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde bulunan fabrikada başlangıçta korkutucu bir hızla yayıldı. Olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi, yangının gelişimini engellemek için çaba sarf etti.

Yangın nedeniyle fabrika alanı araç ve yaya girişine kapatıldı. Çevredeki vatandaşlar, güvenlik önlemleri gereği bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli alımları aldı.

Fabrika Sahibi Açıklamalarda Bulundu

Fabrika sahibi Serdar Uçar, AA muhabirine verdiği demeçte, fabrikanın koli üretimi yaptığını belirtti. Yangının çıkış nedenini henüz bilmediklerini söyleyen Uçar, "Fabrika, üretilen ürünlerle doluydu. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Çok hızlı büyüdü," şeklinde konuştu. Uçar, yangının neden olduğu maddi zararın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu açıkladı.

Yangın, yakın ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de destek vermesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için çalışan ekipler, tehlikenin tamamen ortadan kalkmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın...

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki kağıt üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

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