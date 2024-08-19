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Antalya'daki Kanyon Kazasında Yaralı İçin Havalanan Ambulans Helikopter

Manavgat'ta kanyon kazası geçiren tatilci, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:35
Antalya'daki Kanyon Kazasında Yaralı İçin Havalanan Ambulans Helikopter

Antalya'da Kanyon Kazası: Yaralı Tatilci İçin Acil Yardım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan bir kanyon kazası, tatilcinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Beşkonak bölgesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, V.S. isimli tatilci kayadan düşerek ağır yaralandı.

Acı İhbar ve Hızlı Müdahale

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılması için sedye kullanıldı.

Ambulans Helikopterin İkmalı

Yaralının durumu ciddiyetini korurken, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Bölgedeki kara yolunda tedbirler alındı ve helikopterin inebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yaralı Hastaneye Uğurlandı

Yaralı tatilci, ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın nedeni ve tatilcinin sağlık durumu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

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