Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: 20 Hektar Zarar Görüldü

Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının başlangıç noktasında 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

Yangına müdahale için düzenlenen geniş kapsamlı çalışmalara 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi katıldı. Akşam saatlerinde hava koşulları nedeniyle hava araçları çalışmalara ara verse de, kara ekipleri gece boyunca müdahalelerini sürdürdü.

Yapılan açıklamalara göre ekipler, yangını kontrol altına alarak daha fazla zarara yol açmadan durumu stabilize etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.