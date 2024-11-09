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Antalya'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya Kumluca'da orman yangınına, 2 helikopter, 3 uçak ve 18 arazöz ile etkili müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:43
Antalya'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hızlı bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı bildiriliyor.

Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Yangına müdahalede bulunan ekip sayısı oldukça fazla. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi gönderildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyor. Yakın zamanda alınacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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