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Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişiye daha soruşturma

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturmaya 19 kişi daha eklendi.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 18:13
Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişiye daha soruşturma

Antalya’da 12 Nisan’da meydana gelen teleferik kazasında soruşturma devam ediyor. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmaya, İçişleri Bakanlığı izni ile 19 kişi daha eklendi. Kazayla ilgili olarak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesini yerine getirme konusunda ihmali olduğu düşünülen 19 şahıs daha eklendi. Antalya Valiliği, soruşturma ile ilgili güncel durumu internet sitesinden paylaştı.

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