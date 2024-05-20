Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişiye daha soruşturma

Antalya’da 12 Nisan’da meydana gelen teleferik kazasında soruşturma devam ediyor. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmaya, İçişleri Bakanlığı izni ile 19 kişi daha eklendi. Kazayla ilgili olarak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesini yerine getirme konusunda ihmali olduğu düşünülen 19 şahıs daha eklendi. Antalya Valiliği, soruşturma ile ilgili güncel durumu internet sitesinden paylaştı.