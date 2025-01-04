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Antalya'daki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 1 Tutuklama

Muratpaşa'daki yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı; bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:15
Antalya'daki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 1 Tutuklama

Antalya'da Yangında Tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Varlık Mahallesi'nde 2 Ocak'ta sabaha karşı meydana gelen yangın, zemin katındaki bir spot dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile alevleri söndürmeyi başardı. Ancak acı bir bilgilendirme geldi; yangında Mete Durupınar hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının kundaklama şüphesi ile meydana gelmiş olabileceği üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Ufuk B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, adaletin karşısında hesap verecek.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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