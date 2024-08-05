Antalya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, sazlık alanda başlayan yangın, tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, Dikmen Mahallesi Aktepe mevkisinde, bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangının çıkmasının ardından, çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki zeytin ve narenciye bahçeleri ile bir sera için tehdit oluşturdu. Ancak, ekiplerin zamanında Müdahalesi sayesinde yangının daha fazla alana sıçraması engellendi.

Zarar Gören Alanlar

Yangın, 70 dönümlük arazi ve bir sera içerisinde yer alan plastik kapalı tünellerin muşambalarına zarar verdi. Çiftçi Soner Yıldız, yangının hızlı bir şekilde yayıldığını ancak ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde daha fazla zararın önlendiğini ifade etti. Yıldız, zeytin ve narenciye ağaçlarının etkilendiğini belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.