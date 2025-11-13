Antalya’dan çalınan otomobil Kayseri’de yakalandı: 1 gözaltı

Kayseri Melikgazi'de polis dur ihtarına uymayan sürücü S.K. kovalamaca sonucu yakalandı; ehliyetsiz olduğu ve aracın Antalya Kepez'den çalıntı olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 04:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 04:09
Melikgazi’de polisten kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü S.K. yönetimindeki araç kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede aracın Antalya'dan çalıntı olduğu belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde başladı. 38 BK 235 plakalı otomobille kaçan sürücü, kısa süre sonra Arıçay Sokak'ta polis tarafından kıstırıldı. Bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan S.K., ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobilin Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu tespit edildi. Polis, S.K.'ya ehliyetsiz araç kullanma kapsamında 18 bin 678 TL idari para cezası uyguladı.

Otomobil çekici ile otoparka kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

