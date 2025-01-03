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Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni yılın ilk eserini 4 Ocak'ta "Tosca" ile sanatseverlere sunacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:33
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor

Antalya DOB, "Tosca" ile Yeni Yıla Merhaba Diyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserler arasında yer alan "Tosca" opera eserini, 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Opera tarihinin önemli bestecilerinden Giacomo Puccini tarafından bestelenen bu dramatik eserin sahnelemesi, Yiğit Günsoy rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota yönetiminde gerçekleştirilecek.

1800'lerin Roma'sında Bir Gezi

Tosca, 1800'lü yılların Roma'sında geçen güçlü hikayesi ile dikkat çekiyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Tosca karakterini Nurdan Küçükekmekçi, Cavaradossi'yi Göksay Yaran, Scarpia'yı Serhat Konukman, Angelotti'yi Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu Taner Ölçen, Spoletta'yı Mustafa Özşamlı ve Sciarrone'yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB Korosu'nun koro şefliğini Mahir Seyrek, başkemancılığını ise orkestranın deneyimli sanatçısı Fahrettin Arda üstleniyor. Ayrıca, çocuk korosu şefliği görevini Sinem Emine Ulusoy yürütmektedir.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişeleri ile www.biletinial.com üzerinden temin edilebilir.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında gelen "Tosca" operasını yeni yılın ilk eseri olarak yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında gelen "Tosca" operasını yeni yılın ilk eseri olarak yarın sanatseverlerle buluşturacak.

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