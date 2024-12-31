DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneş Keyfi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, güneşli havanın tadını çıkarırken ziyaretçiler fotoğraflarıyla bu anları ölümsüzleştiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:16
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneş Keyfi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Sıcak Güneşin Keyfi

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 127 türden 1400'e yakın hayvan barındırıyor. Sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı Antalya'da, güneşli hava vatandaşların gözde uğrak noktalarından biri haline geldi.

Hayvanlar Güneşin Altında Dinleniyor

Özellikle sabah saatlerinde kafeslerinin güneş gören kısımlarında dinlenen hayvanlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Ziyaretçiler, güneşin altında uyuyan ve karın bölgelerini açarak ısınan lemur, aslan ve ayı gibi hayvanları fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü'nden Açıklamalar

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Doğal yaşam parkı sakinleri, kış aylarında güneşli havaların keyfini çıkarıyor'' dedi. Arsun, özellikle lemurların sabah güneşinde karınlarını açarak vitamin D almayı sağladığını belirtti. ''Gebe lemurlar, güneşte uzun süre oturuyor. Aslanlar da güneş gören bölgelerde dinleniyorlar. Bu güneşli havalarda hayvanların 'miskin' hareketleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor'' diye ekledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor....

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor. Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor....

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor. Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok
2
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı
3
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
4
Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
5
Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı
7
Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!