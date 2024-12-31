Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneş Keyfi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Sıcak Güneşin Keyfi

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 127 türden 1400'e yakın hayvan barındırıyor. Sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı Antalya'da, güneşli hava vatandaşların gözde uğrak noktalarından biri haline geldi.

Hayvanlar Güneşin Altında Dinleniyor

Özellikle sabah saatlerinde kafeslerinin güneş gören kısımlarında dinlenen hayvanlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Ziyaretçiler, güneşin altında uyuyan ve karın bölgelerini açarak ısınan lemur, aslan ve ayı gibi hayvanları fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü'nden Açıklamalar

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Doğal yaşam parkı sakinleri, kış aylarında güneşli havaların keyfini çıkarıyor'' dedi. Arsun, özellikle lemurların sabah güneşinde karınlarını açarak vitamin D almayı sağladığını belirtti. ''Gebe lemurlar, güneşte uzun süre oturuyor. Aslanlar da güneş gören bölgelerde dinleniyorlar. Bu güneşli havalarda hayvanların 'miskin' hareketleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor'' diye ekledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor. Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, kafeslerinde yatarak kış mevsiminde güneşin keyfini yaşıyor. Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların uğrak adresleri arasında yer aldı.