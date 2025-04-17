Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Hayvanlarla Hayvan Sevgisi Eğitimi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, annelerinden erken ayrılmak zorunda kalan yavru hayvanlarla çocuklara hayvan sevgisi aşılanması hedefleniyor. Parkın müdürü Aygül Arsun, parkta yaşayan yavrular ve onların bakım süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yavru Hayvanların Durumu

Arsun, otogarda yakalanan iki sincap yavrusundan birinin kaybedildiğini ifade ederek, "Otogarda 2 sincap yakalanmıştı fakat birisini maalesef geldiği gün kaybettik çünkü annesinden çok erken ayrılmıştı. Yavrulardan 'Alex' 33 günlük oldu ve katı gıdaya geçmeye başladı. Veteriner ekiplerimiz her gün onunla ilgileniyor." dedi.

Bakım Süreçleri ve Eğitim Amacı

Rakun yavrusu "Venüs"ün annesi tarafından yuvadan atıldığını, tilki yavrusu "Latte"nin yol kenarında bulunduğunu ve cennet papağanı yavrusu "Çakıl"ın zorlu bir yumurtadan çıkış süreci yaşadığını aktaran Arsun, tüm yavruların park ekibi tarafından anne şefkatiyle büyütüldüğünü vurguladı. Arsun, yavruların çocuklara yönelik farkındalık eğitimlerinde kullanılacağını belirterek, "Kendi ellerimizle büyüttüğümüz yavrularımızı çocuklarımıza tanıtacağız. Yavrulara dokunmalarını sağlayacağız. Yavruları hayvana, doğaya, çevreye olan farkındalığı artırmak yönündeki eğitimlerimizde birebir kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Doğadaki Yavru Hayvanlara Müdahale

Arsun, doğada karşılaşılan yavru hayvanlara hemen müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Annenin bölgeden kısa süreliğine uzaklaşmış olabileceğini ifade ederek, "Yavruya hemen müdahale etmek yerine bir süre gözlem yapılması çok önemli. Eğer anne uzun süre dönmüyorsa, o zaman gerçekten yardıma ihtiyaç var demektir. Böyle durumlarda yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmelidir." dedi.

23 Nisan'da Ücretsiz Ziyaret İmkanı

Aygül Arsun, 23 Nisan'da çocukların aileleriyle birlikte Doğal Yaşam Parkı’nı ücretsiz ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda annelerinden erken ayrılmak zorunda kalan yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda annelerinden erken ayrılmak zorunda kalan yavrularla çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amaçlanıyor.