Antalya EGDS ile 2025'te 19 gemiye 78 milyon 214 bin TL ceza

Antalya EGDS sayesinde 2025'te 19 gemiye 78 milyon 214 bin TL, sistem devreye alındığından bu yana 135 gemiye 210 milyon 940 bin TL ceza uygulandı; kıyılar 7/24 izleniyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:55
Antalya EGDS ile Kıyılar 7/24 İzleniyor

Antalya, deniz kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile gemi kaynaklı kirliliğe karşı etkin bir savunma sağlıyor. Gelişmiş teknolojiyle donatılan sistem sayesinde mavi bayraklı sahillerin temizliği korunuyor ve deniz yüzeyindeki en ufak ihlaller anında tespit edilebiliyor.

Uygulanan Cezalar ve Etki

EGDS ile 2025 yılı itibariyle 19 gemiye, 78 milyon 214 bin TL idari para cezası uygulanırken; sistem devreye alındığından bu yana toplam 135 gemiye, 210 milyon 940 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi. Sistem, deniz yüzeyinde atık boşaltımı yapan gemi sayısında ciddi bir düşüş sağladığını gösteriyor.

Sistem ve İzleme Ağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasında yaklaşık 52 kilometrelik sahil bandı, EGDS ile 7 gün 24 saat elektronik olarak izleniyor. Sistemde konuşlandırılan ileri gece görüşlü PTZ ve termal kameralar sayesinde gece ve gündüz fark etmeksizin deniz yüzeyindeki kirlilikler anlık olarak takip ediliyor.

Merkez ve Müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen merkezde görevli ekipler, sistemden gelen uyarıları değerlendirerek denizi kirleten gemilere anında müdahale ediyor. Bu sayede deniz kirliliğine yönelik tespit ve yaptırımlar hızla uygulanabiliyor.

Yetkilinin Değerlendirmesi

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yapan Gül Çobanoğlu, sistemin etkinliğini şu sözlerle aktardı: "22 farklı noktaya yerleştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü 40x optik zoom özelliğine sahip PTZ ve termal kameralarla 7/24 denizlerimizi izliyoruz. EGDS ile 2025 yılı itibariyle 19 gemiye, 78 milyon 214 bin TL idari para cezası, sistem devreye alındığından itibaren ise 135 gemiye, 210 milyon 940 bin TL cezai işlem uygulanmıştır" dedi.

Çobanoğlu, sistemin asıl amacının ceza kesmek olmadığını, kesilen cezalardan elde edilen gelirin Antalya için yürütülen çevre projelerinde değerlendirildiğini belirtti. EGDS sayesinde deniz yüzeyinde atık boşaltımı yapan gemi sayısındaki düşüş, sistemin caydırıcı etkisini ortaya koyuyor.

