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Antalya Emniyet Müdürü, Yaralı Polisin Yanında Durdu

Antalya'da çok sayıda kazaya karışan İl Emniyet Müdürü, yaralı polis memurunu ambulansa kadar yalnız bırakmadı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:57
Antalya Emniyet Müdürü, Yaralı Polisin Yanında Durdu

Antalya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruluş yıl dönümü töreninden dönerken bir trafik kazasına tanıklık eden İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yaralı bir polis memurunun elini tutarak ambulansı bekledi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücü Hamid W. tarafından kullanılan 07 MC 1067 plakalı otomobil, motosikletli trafik polisiyle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep etti.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kazayı gördüğünde aracından inerek yaralı polis memurunun yanına gitti. Arslan, moral vererek polis memurunun elini tuttu ve onu sakinleştirerek sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrolün ardından, memurun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü...

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, aracından inerek polis memurunun hastaneye sevkine kadar başından ayrılmadı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü...

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, aracından inerek polis memurunun hastaneye sevkine kadar başından ayrılmadı.

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