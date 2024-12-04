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Antalya Gazipaşa Açıklarında 4,6 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Mersin'de de hissedildi. Olumsuz ihbar yok.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:55
Antalya Gazipaşa Açıklarında 4,6 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Antalya Gazipaşa Açıklarında Deprem!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında, saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sarsıntı Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Valilik Açıklama Yayımladı

Antalya Valiliği, yaptığı açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Gazipaşa Kaymakamı'ndan Açıklama

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, depremin ilçelerinde hissedildiğini belirtirken, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Deprem, Antalya kent merkezi ve Mersin'de de hissedildi. Vatandaşlar deprem anında panik yaşarken, şu ana kadar ciddi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.

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