Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'ndeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:44
Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi, olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle doğrulandı.

Olayın Detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'
2
Eylat'ta Yemen Menşeli İHA Saldırısı: Yaralı Sayısı 50'ye Yükseldi
3
Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'
4
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, Tutuklananlar 3'e Yükseldi
5
Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' Mitingi: Özgür Özel'den Sert Çağrı
6
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor
7
Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası