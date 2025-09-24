Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi, olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle doğrulandı.

Olayın Detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.