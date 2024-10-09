DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,46 0,52%
ALTIN
2.869,09 0,53%
BITCOIN
2.114.413,98 0,9%

Antalya Havalimanı Eylül Ayında 5 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı, Eylül ayında 5.1 milyon yolcu hizmeti sundu, dış hat yolcu sayısı 4.6 milyon olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:39
Antalya Havalimanı Eylül Ayında 5 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı'ndan Yoğun Geçtiğimiz Eylül Ayı Verileri

Antalya Havalimanı, Eylül 2024 döneminde toplam 5 milyon 131 bin yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Dış Hat Yolcu Sayısı 4.6 Milyon

Açıklamalara göre, havalimanında Eylül ayı içerisinde 4 milyon 627 bin 276 dış hat yolcusu ağırlandı. Bu, toplam yolcu sayısının büyük bir kısmını oluşturdu.

Uçuş Sayıları ve Kargo Trafiği

Eylül ayında Antalya Havalimanı'na 28 bin 728 uçağın iniş ve kalkış yaptığı belirtildi. Ayrıca, kargo, posta ve bagaj trafiği de 65 bin 299 ton olarak kaydedildi.

Yıl Genelinde Yolcu ve Yük Trafiği

2024 yılının 1 Ocak-31 Eylül tarihleri arasında, Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği toplamda 31 milyon 760 bin 567 olarak gerçekleşirken, uçak trafiği 187 bin 762 ve yük trafiği 374 bin 795 ton düzeyine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
Amasya'daki Tır Olayı: Geri Giden Tır Aslında Başka Birine Bağlıymış
3
Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Düzenlendi
4
Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi
5
Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki
6
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması
7
Kocaeli'de Pansiyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak