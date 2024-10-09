Antalya Havalimanı Eylül Ayında 5 Milyon Yolcu Ağırladı

Antalya Havalimanı'ndan Yoğun Geçtiğimiz Eylül Ayı Verileri

Antalya Havalimanı, Eylül 2024 döneminde toplam 5 milyon 131 bin yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Dış Hat Yolcu Sayısı 4.6 Milyon

Açıklamalara göre, havalimanında Eylül ayı içerisinde 4 milyon 627 bin 276 dış hat yolcusu ağırlandı. Bu, toplam yolcu sayısının büyük bir kısmını oluşturdu.

Uçuş Sayıları ve Kargo Trafiği

Eylül ayında Antalya Havalimanı'na 28 bin 728 uçağın iniş ve kalkış yaptığı belirtildi. Ayrıca, kargo, posta ve bagaj trafiği de 65 bin 299 ton olarak kaydedildi.

Yıl Genelinde Yolcu ve Yük Trafiği

2024 yılının 1 Ocak-31 Eylül tarihleri arasında, Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği toplamda 31 milyon 760 bin 567 olarak gerçekleşirken, uçak trafiği 187 bin 762 ve yük trafiği 374 bin 795 ton düzeyine ulaştı.