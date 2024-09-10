Antalya Havalimanı'nda Yabancı Uyruklu Kişinin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Antalya Havalimanı'nda Trajik Olay

Antalya Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında hayatını kaybetmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

EGM'nin açıklamasına göre, Kazakistan doğumlu ve Almanya vatandaşı olan Anton Paul, 2. Dış Hatlar Terminali'nde X-Ray cihazından geçmekte zorlandı. İddialara göre, alkollü olduğu değerlendirilen Paul, valizini bırakıp 19.40'taki uçağını kaçırdı.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Paul, bir markette ücretsiz alkollü içecek almaya çalışarak çevreye rahatsızlık verdi. Saat 23.00 civarında, ulaşan ihbarla birlikte polis ekipleri duruma müdahale ederek şahsı terminal dışına çıkardı. Ancak, Paul'un terminale girme çabaları devam etti ve güçlükle kelepçe takıldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Sağlık ekipleri çağrıldı ve Paul hastaneye sevk edildi. Akabinde, şahsın hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. Konuya ilişkin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, idari soruşturma için Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri görevlendirildi. Antalya Havalimanı'ndaki bu üzücü olay, güvenlik önlemlerinin ve durumların ciddiyetinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.