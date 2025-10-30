Antalya İHH'den Gazze'ye 100 Bin Ekmek Yardımı

İHH Antalya Şubesi, Gazze'deki saldırı ve abluka altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine 100 bin taze ekmek ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 18:21
İHH Antalya Şubesi, Gazze'deki ailelere günlük taze ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi, Gazzedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük çaplı bir yardım operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında toplam 100 bin ekmek ulaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre dağıtım, İHH'nin Gazze'deki yerel ekipleriyle koordineli olarak çeşitli kamp ve yerleşim alanlarında yürütüldü. Ekmekler, özellikle çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu bölgelere öncelik verilerek dağıtıldı.

Günlük taze ekmekler doğrudan ailelere teslim edilirken, çalışma ile Gazze'de saldırı ve abluka koşulları altında yaşayan halkın gıda tedarikinde yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi hedeflendi.

İHH Antalya Şubesi yetkilileri, bölgedeki koordinasyonun sürdüğünü ve ihtiyaçlara göre desteklerin devam edeceğini bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.

