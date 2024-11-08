Antalya ile Rize Arasında Direkt Uçuş Seferleri Başladı

Antalya-Rize Direkt Uçuşları Başladı

Antalya ile Rize arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün düzenlenecek olan direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi. Antalya Havalimanı'ndan saat 08:30'da kalkan uçak, 151 yolcusuyla Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, Rize'den Antalya'ya dönüş seferini ise 10:55'te yaptı.

Yolcuların heyecanı

Antalya'dan Rize'ye gelen yolculardan Mehmet Okumuş, ilk uçuşun kendisinde heyecan yarattığını belirtti. Okumuş, "Antalya, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da önemli turizm merkezlerinden biri. İş için Antalya'ya gelmiştim, bugün ise bu uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmamasına rağmen uçak doluydu ve içinde yabancı yolcular da vardı," dedi.

Bu yeni seferlerin Rize'ye canlılık katacağını vurgulayan Okumuş, "Turizme de önemli katkılarda bulunacak. Bu harika yatırıma ek olarak uçuş sayılarının daha da artırılması gerekiyor. Havalimanının gerçek amacına ulaşmasına yardımcı olacak,” diye ekledi.

Kolaylık ve Hızlı Seyahat

Antalya'dan Rize'ye çocuklarıyla birlikte gelen Esra Karaaslan, direkt seferin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. İlk uçuşun heyecan verici olduğunu söyleyen Karaaslan, "Uçaktan inerken alkışlar oldu. Alanya'da yaşıyorum ve daha önce Alanya'dan Antalya'ya gitmek, ardından İstanbul'a ve oradan aktarmalı olarak Rize'ye ulaşmak zorunda kalıyordum. Şimdi sadece 1.5 saatte buradayım. Çok güzeldi. Bu tür uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuşu görür görmez bilet aldım, bu yüzden bayağı heyecanlıydık,” şeklinde konuştu.

Antalya-Rize arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün gerçekleştirilecek direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi. Antalya Havalimanı'ndan 08.30'da 151 yolcusuyla kalkan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak daha sonra Rize'den Antalya'ya ilk seferini saat 10.55'te düzenledi.

Antalya-Rize arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün gerçekleştirilecek direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi. Antalya Havalimanı'ndan 08.30'da 151 yolcusuyla kalkan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak daha sonra Rize'den Antalya'ya ilk seferini saat 10.55'te düzenledi.