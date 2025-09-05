Antalya Kemer'de Bahçede Bulunan Porsuk Tedavi Altına Alındı

Olay ve müdahale

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kuzdere Mahallesi'nde bir evin bahçesinde porsuk görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, porsuğu evin bahçesinden alarak merkeze getirdi ve gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan gözlemlerde canlının yaşlı ve zayıf olduğu belirlendi.

Tedavi ve korunma statüsü

Porsuğa ekipler tarafından sıvı desteği sağlanarak medikal bakım uygulandı. Ayrıca, porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olduğu ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında bulunduğu bildirildi.

Tedavisi tamamlanan porsukun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

