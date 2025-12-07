Antalya Kemer'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı, 1’i Ağır

Antalya Kemer'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

Kaza sabah saatlerinde Antalya-Kumluca karayolunda meydana geldi

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki 07 BZP 355 yolcu midibüsü, Phaselis kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda devrilen midibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

