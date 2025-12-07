Antalya Kemer'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı, 1’i Ağır

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüs devrildi; 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı, 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:26
Antalya Kemer'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı, 1’i Ağır

Antalya Kemer'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

Kaza sabah saatlerinde Antalya-Kumluca karayolunda meydana geldi

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki 07 BZP 355 yolcu midibüsü, Phaselis kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda devrilen midibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Av Turizmi: 200 Kiloluk Yaban Domuzu Avlandı
2
Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç (2025 Destek Programı)
3
Diyarbakır'da Pikap Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
5
Elazığ'da Çatı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
7
Çubuk’ta Mazhar Balcı Konağı Kadın El İşleri Atölyesi Oldu

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi