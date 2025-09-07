DOLAR
Antalya Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiriş Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı; ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm zarar gördü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:35
GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi

Antalya'nın Kemer ilçesinin Kiriş Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Müdahale için 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisi bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

