Antalya Kemer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi; otellere yakın bölgede müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:26
Olay ve müdahale ekipleri

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi bölgeye intikal ettirildi.

Ekipler, hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalarla, özellikle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.

