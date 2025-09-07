Antalya Kemer'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Olay ve müdahale ekipleri

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi bölgeye intikal ettirildi.

Ekipler, hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalarla, özellikle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.