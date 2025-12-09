DOLAR
Antalya Kepez'de 574 Kilo Bozuk Gıda Ele Geçirildi

Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri bir soğuk hava deposunda 61 kg işlenmiş hayvansal ve 513 kg bitkisel olmak üzere toplam 574 kg bozuk gıda ele geçirip imha etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:09
Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri soğuk hava deposunda kapsamlı denetim yaptı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda mevzuat kapsamında kapsamlı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında kullanım ömrünü tamamlamış ve bozulmuş olduğu belirlenen gıda ürünleri tespit edildi. Ayrıntılı inceleme sonucu 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi ele geçirildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri depolayan iş yeri yetkilisine Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca depo yetkilisinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"'nı ibraz edememesi nedeniyle ruhsatsız işletme tespit tutanağı tutuldu.

Tespit edilen bozuk gıda maddelerinin imhası için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile müştereken tutanak tanzim edilerek, ürünlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi sağlandı.

Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden imalatçı ve depolama firmalarına yönelik denetimlerle bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların tüketicilere ulaşmasını engelledi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma hakkını korumak adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

