Antalya Kepez'de Ev Yangını: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Antalya'da Ev Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde meydana gelen bir ev yangını, bölge halkını tedirgin etti. Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Olayın duyulmasının ardından, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını daha fazla büyümeden söndürdü. O sırada evde bulunmayan Nihat ve Ayfer Gökçe çiftinin evi yangın nedeniyle maddi hasar gördü.

Polis ekipleri, yangının ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.