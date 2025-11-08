Antalya Kepez'te 30 yaşındaki Tezcan evinde ölü bulundu

Olay yeri: Kepez, Kültür Mahallesi 3871 Sokak

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki Tezcan, sabah saatlerinde odasında ölü bulundu.

Olay, Kültür Mahallesi 3871 Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti. Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan'ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanmayan Tezcan'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA'DA AİLESİYLE YAŞAYAN 30 YAŞINDAKİ GÖKHAN TEZCAN, SABAH SAATLERİNDE ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.