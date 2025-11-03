Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti

Antalya Kepez'te bıçaklı saldırı: Ali Haydar Özyıldırım yaşamını yitirdi

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, skuter ile seyahat eden Ali Haydar Özyıldırım (58)'ın önü, Fatih Sultan Mehmet Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen Sedat D. (28) tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, zanlı yanında taşıdığı bıçakla Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sağlık müdahalesi ve ölüm

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı biçimde özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanması

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D. tutuklandı.

Cenaze işlemleri ve bağış

Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özyıldırım'ın iki korneası ailesi tarafından bağışlandı. Cenazenin Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Aileden açıklama

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özyıldırım'ın akrabası Mihriban Sarı, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Onu böyle bir olay sonrası kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldükten sonra bile başkalarına faydası olacak, korneaları bağışlandı. Polis teşkilatımıza da zanlıyı kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ediyoruz."

Özyıldırım'ın bir kız çocuğu babası olduğu bilgisi paylaşıldı.

