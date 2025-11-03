Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti

Antalya Kepez'te skuterle giderken bıçaklanan Ali Haydar Özyıldırım (58) yaşamını yitirdi. Zanlı Sedat D. tutuklandı; Özyıldırım'ın korneaları bağışlandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:01
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti

Antalya Kepez'te bıçaklı saldırı: Ali Haydar Özyıldırım yaşamını yitirdi

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, skuter ile seyahat eden Ali Haydar Özyıldırım (58)'ın önü, Fatih Sultan Mehmet Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen Sedat D. (28) tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, zanlı yanında taşıdığı bıçakla Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sağlık müdahalesi ve ölüm

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı biçimde özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanması

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D. tutuklandı.

Cenaze işlemleri ve bağış

Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özyıldırım'ın iki korneası ailesi tarafından bağışlandı. Cenazenin Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Aileden açıklama

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özyıldırım'ın akrabası Mihriban Sarı, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Onu böyle bir olay sonrası kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldükten sonra bile başkalarına faydası olacak, korneaları bağışlandı. Polis teşkilatımıza da zanlıyı kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ediyoruz."

Özyıldırım'ın bir kız çocuğu babası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde skuter ile giderken önünü kesen şüpheli tarafından bıçaklanan Ali...

Antalya'nın Kepez ilçesinde skuter ile giderken önünü kesen şüpheli tarafından bıçaklanan Ali Haydar Özyıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde skuter ile giderken önünü kesen şüpheli tarafından bıçaklanan Ali...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor