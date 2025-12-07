Antalya Kepez'te Soğuk Hava Deposunda Yangın Söndürüldü

Antalya Kepez'te saat 12.30'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü; küçük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:49
Antalya Kepez'te Soğuk Hava Deposunda Yangın Söndürüldü

Antalya Kepez'te soğuk hava deposunda yangın söndürüldü

İtfaiye yarım saatte kontrol altına aldı; küçük çapta hasar

Antalya’da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi 8066 sokak üzerindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun balık ve etlerin depolandığı soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soğutma bölümünden yükselen dumanları fark eden depo çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Depo içinde çalışanların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Ekipler, soğuk hava deposu içinde yaptıkları kontrolde içeride herhangi bir kişiye rastlamadı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı.

Yangın nedeniyle depoda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAŞYE EKİPLERİNİN HIZLI...

ANTALYA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAŞYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

ANTALYA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAŞYE EKİPLERİNİN HIZLI...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi