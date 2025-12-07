Antalya Kepez'te soğuk hava deposunda yangın söndürüldü

İtfaiye yarım saatte kontrol altına aldı; küçük çapta hasar

Antalya’da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi 8066 sokak üzerindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun balık ve etlerin depolandığı soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soğutma bölümünden yükselen dumanları fark eden depo çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Depo içinde çalışanların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Ekipler, soğuk hava deposu içinde yaptıkları kontrolde içeride herhangi bir kişiye rastlamadı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı.

Yangın nedeniyle depoda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAŞYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.