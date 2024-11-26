Antalya-Konya Kara Yolu, Tır ve Kamyon Geçişine Yeniden Açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, buzlanma ve yoğun tipinin neden olduğu olumsuz hava koşulları sebebiyle tır ve kamyon geçişine kapatılmıştı. Ancak bu yol bugün itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerdeki etkisi hissedilen tipinin, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kontrol altına alındığı bildirildi. Özellikle 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde yaşanan yoğun tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişinin durdurulduğu bölge, ekiplerin sıkı çalışma ve denetimlerine sahne oldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, gece boyunca devam eden çalışmalarını sabah saatlerinden itibaren sonuçlandırdı ve tır ile kamyonların geçişine izin vermeye başladı. Bu gelişme, bölge üzerinden seyahat eden sürücüler için önemli bir rahatlama sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.