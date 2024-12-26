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Antalya-Konya Kara Yolunda Tır ve Kamyon Geçişleri Yeniden Başladı

Akseki'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan Antalya-Konya kara yolu, tır ve kamyon geçişine açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:38
Antalya-Konya Kara Yolunda Tır ve Kamyon Geçişleri Yeniden Başladı

Antalya-Konya Kara Yolu Tekrar Açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunu kapatmıştı. Ancak, yapılan yoğun karla mücadele çalışmalarının ardından, 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Karayolları ekipleri, bu geçitte gerçekleştirdiği çalışmalarla, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kara yolunu yeniden ulaşıma açtı. Sürücülere, yola çıkmadan önce kar lastiği taktırmaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uzun Zaman Ulaşıma Kapalı Kaldı

Alacabel Geçidi'nde dün yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, bazı araçlar yolda mahsur kalmış, kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine ise izin verilmişti. Tır ve kamyonlar, güvenlik nedeniyle bölgede bekletilmişti.

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