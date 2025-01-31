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Antalya-Konya Yolunda Alacabel Tüneli İnşaatı Hızla İlerliyor

Alacabel Tüneli'nin yapımı devam ediyor; ulaşımda kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:57
Antalya-Konya Yolunda Alacabel Tüneli İnşaatı Hızla İlerliyor

Alacabel Tüneli'nde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birleştiren kara yolunda yer alan Alacabel Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin kara yolu ağı için kritik öneme sahip olan bu geçit, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu ve İç Anadolu'yu Akdeniz ile buluşturan en kısa yolların başında geliyor.

Kar Yağışı ve Buzlanma Sorunu Tarih Olacak

Kış aylarında yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sıkıntı yaşayan sürücüler için büyük bir rahatlama sağlayacak olan tünel, 1825 metre rakımda konumlanıyor. Alacabel'de tünel tamamlandığında, ağır vasıta araçların geçişine izin verilmemesi ve zaman zaman trafiğe kapanma sorunları ortadan kalkacak.

Çalışmaların Büyük Bölümü Tamamlandı

Alacabel Tüneli İnşaatı Yetkilisi Buğrahan Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin iki tarafının açıldığını ve çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını belirtti. Tuncel, "Tünelin bu yıl içerisinde tamamen bitirilmesi planlanıyor. Hizmete girdiğinde, trafik akışı daha sağlıklı bir şekilde sağlanacak" dedi.

Uzunluk ve Hedefler

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ise tünelin 7 bin 360 metre uzunluğunda olduğunu ifade ederek, tünelin açılmasının sürücülere büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Gündoğdu, "Akseki tarafından tünele girdik ve Seydişehir tarafından çıktık. Çalışmalara sona gelindiğini görüyoruz. İki taraftan da çalışmalar bitmek üzere; tünel hizmete girdiğinde sürücüler daha konforlu ulaşım sağlayacak" dedi.

Son olarak, Gündoğdu, tünelin yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki...

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki...

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

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