DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,14 0,02%
ALTIN
4.556,87 -1,1%
BITCOIN
4.464.283,06 3,06%

Antalya Konyaaltı'nda Dubleks Dairede Yangın Söndürüldü

Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde 6 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; daire kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:29
Antalya Konyaaltı'nda Dubleks Dairede Yangın Söndürüldü

Antalya Konyaaltı'nda Dubleks Dairede Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

Antalya'da, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263. Sokak'taki 6 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede yangın çıktı.

Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ve dış kapıdan girerek ulaştıkları dairede yangını kısa sürede söndürdü.

Hasar ve güvenlik önlemleri

Ev sahibinin birkaç gündür Korkuteli ilçesi'nde bulunduğu öğrenilirken, yangın nedeniyle söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangın sırasında yayalar ve araçların geçişine kapattıkları caddeyi, söndürme çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açtı.

Antalya'da bir apartmanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Antalya'da bir apartmanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da bir apartmanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
2
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
3
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu
4
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir
6
Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı
7
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı