Antalya Konyaaltı'nda Dubleks Dairede Yangın Söndürüldü
Olay ve müdahale
Antalya'da, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263. Sokak'taki 6 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede yangın çıktı.
Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ve dış kapıdan girerek ulaştıkları dairede yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar ve güvenlik önlemleri
Ev sahibinin birkaç gündür Korkuteli ilçesi'nde bulunduğu öğrenilirken, yangın nedeniyle söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangın sırasında yayalar ve araçların geçişine kapattıkları caddeyi, söndürme çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açtı.
