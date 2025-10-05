Antalya Konyaaltı'nda Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan Deniz Dibinde Plastik Şişe Temizliği

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak çok sayıda plastik şişe topladı; şişelerin çoğunun balık tutmak isteyenler tarafından atıldığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 13:08
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi dalış yapıp kıyı kirliliğine dikkat çekti

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışlarda çok sayıda plastik pet şişe topladı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta rutin olarak Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptıklarını ve dalışlar sırasında deniz dibindeki kirliliği yakından gözlemlediklerini bildirdi.

Dalışlar sırasında deniz dibi temizliği yaptıklarını söyleyen Gökoğlu, "Her zamanki daldığımız noktada yeni bir dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında çok sayıda plastik pet şişe gördük. Her dalışımızda bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz." dedi.

Gökoğlu, şişelerin büyük bir kısmının balık tutmak isteyen kişiler tarafından atıldığını fark ettiklerini belirtti: şişelerin yanlarının açılmış olduğuna, içlerine ekmek koyup denize geri atıldığına değinen Gökoğlu, bunun denizde ciddi plastik kirliliği oluşturduğunu vurguladı.

Denizlere atılan pet şişelerin zamanla parçalanarak mikroplastiğe dönüştüğünü kaydeden Gökoğlu, bu parçacıkların deniz canlıları tarafından yutulduğunu ve besin zincirine karıştığını söyledi.

