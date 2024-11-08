Antalya Kültür Yolu Festivali 2023 Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin Altıncı Günü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle altıncı gününe girdi. Sanatseverler, tiyatrodan konserlere, sergilerden antik kent gezilerine kadar birçok aktiviteye katılma fırsatı buluyor.

Festivalin Renkli Etkinlikleri

Festivalin altıncı gününde ünlü Amerikalı trompetçi ve besteci Chris Botti, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Aspendos Antik Kenti'nde muhteşem bir konser verdi. Bu etkinlik, sanatseverlerden büyük bir ilgi topladı.

Öte yandan, Oğuz Aksaç halk müziği sanatçısı, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu. Ayrıca Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yüzyıllık Destan: Ateş" adlı oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Atölye ve Geziler

Kaleiçi Gezi ve Atölye Çalışması etkinliği kapsamında, Doç. Dr. Esin Kuleli ve Selin Akdeğirmen Ercan katılımcılarla birlikte Kaleiçi'ni gezdi. Prof. Dr. Nevzat Çevik önderliğinde gerçekleştirilen Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri etkinliğinde ise katılımcılar Myra-Andriake Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Farklı Atölyeler ve Yarışmalar

Serik İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kahood Bilgi Yarışması" büyük ilgi gördü, ayrıca Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'nde "Topluluklarla Felsefe Atölyesi" ve "Yaratıcı Drama Atölyesi" gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Alanya İlçe Halk Kütüphanesi'nde "Origami Atölyesi" düzenlenirken, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Eski Tişörtlerle Alışveriş Çantası Tasarımı" atölyesi yapıldı.

Sanat ve Eğlence

Antalya Müzesi'nde Yasemin Bilgin Zaim ile birlikte "Tepme Keçe Yapım Atölyesi" ve "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi" gerçekleştirildi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ise Ayşe Taç liderliğinde bir halı dokuma atölyesi düzenledi.

Ayrıca, tarihi Saat Kulesi'nde sanatçı Hakan Yılmaz'ın "Zamanın Hüneri" adlı dijital sanat sergisi büyük ilgi topladı. Çocuklar için ise Balon Katlama Gösterisi ve Kavuklu ve Pişekar Orta Oyunu gibi etkinlikler saatlerce eğlence sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", altıncı gününde tiyatrodan konsere, sergilerden antik kent gezileri ve atölyelere çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti. Festivalin altıncı gününde çocuklar, "Balon Katlama Gösterisi" etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", altıncı gününde tiyatrodan konsere, sergilerden antik kent gezileri ve atölyelere çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti. Festivalin altıncı gününde çocuklar, "Balon Katlama Gösterisi" etkinliğinde gönüllerince eğlendi.