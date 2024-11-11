Antalya Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Antalya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, 10 Kasım’da sona erdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı olan Antalya'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olan Giacomo Puccini’nin 'Tosca' operası sanatseverlerle buluştu.

Özel Etkinlikler ve Atölyeler

Ayrıca, 'Atatürk’e Antalya’da İkram Edilen Fasulye Yemeği' tadımı için 7 Mehmet Restoran'da bir program yapıldı. Bu etkinliğin yanı sıra kültür gezileri kapsamında düzenlenen 'Atatürk ve Karaalioğlu Parkındaki Çitlembik Ağacı Anma Gezisi ve Söyleşisi', katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Boran Eser Kavaz ile birlikte 'Gastronomi Etkinliği: The Sudd Kahve Eğitimi ve Tadımı' ise The Sudd Coffee Kaleiçi'nde gerçekleştirildi. Ayrıca, Antalya Arkeoloji Müzesi’nde 'Ekin Berk Lycian Art Project Tiyatro Maskları' ve Yasemin Bilgin Zaim tarafından sunulan 'Tepme Keçe Yapım Atölyesi' de festivalin önemli noktaları arasında yer aldı.

Minik Misafirlere Uygulamalı Sanat Eğitimi

Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen 'Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi' ve Etnografya Müzesi’nde yapılan 'Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu' ile Atilla Önen’le 'Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi' festival katılımcılarını misafir etti.

Çocukların favori çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları ve tematik oyun alanlarıyla renklendirilen etkinlikler, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi çeşitli sanat eğitimlerinin verildiği aktivite çadırları minik misafirlerini son kez ağırladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.