Antalya Kültür Yolu Festivali Korteji Gerçekleştirildi

Festival Korteji Antalyalıları Buluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, renkli bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kültürel Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Bakan Ersoy, festival etkinlikleri çerçevesinde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan "Kaçış Yok" sergisini ziyaret etti. Bu önemli ziyarete, Pervin Ersoy, Hulusi Şahin, Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk gibi önemli isimler de eşlik etti.

Kortej Yürüyüşü ve Eğlenceler

Sergi sonrasında, Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi önünden Hadrian Kapısı'na kortej yürüyüşü düzenlendi. Anadolu Ateşi ekibinin gösterisiyle başlayan yürüyüşe yerli ve yabancı turistler de katıldı.

Yürüyüş boyunca bando takımının müzikleri ve jonglörlerin şovları etkinliğe renk kattı. Yürüyüşün ardından Bakan Ersoy, Art Meydan etkinliğini ziyaret ederek, ressamlarla bir araya geldi.

Dünyaca Ünlü Sanatçıların Eserleri

Bakan Ersoy, daha sonra Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılan Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisine ve Pablo Picasso'nun "Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisine de ziyarette bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, sergi hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Her iki sergi de yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Antalya Kültür Yolu Festivali, 10 Kasım'a kadar devam edecek.