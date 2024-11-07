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Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 'Kaçış Yok' Sergisi Açıldı

Antalya Kültür Yolu Festivali, 'Kaçış Yok' sergisiyle tarihi eserleri sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:00
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 'Kaçış Yok' Sergisi Açıldı

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin Sergisi: 'Kaçış Yok'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı olan Antalya'da, 'Kaçış Yok' sergisi sanatseverleri karşılıyor.

Tarihi Eserler Sergide

Antalya Müzesi'nde sergilenen eserler, yurt dışından geri iade edilen ve Türkiye içinde kaçakçılık ile mücadele sayesinde ele geçirilen tarihi eserlerden oluşuyor. Toplamda 274 eser bulunan sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Norm Ender'den Destek

Sergiyi gezen ünlü rap sanatçısı Norm Ender, serginin önemine vurgu yaparak, eserlerin Türkiye'ye kazandırılma sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Ziyaretinde Zeynep Boz ve Mustafa Demirel de sanatçıya eşlik etti.

'Kaçış Yok' Sergisinin Önemi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, serginin Antalya'daki en büyük 'Kaçış Yok' sergisi olduğunu ifade etti. Boz, serginin hem kültür varlıklarını halka takdim etmeyi hem de kültür varlığı kaçakçılığına dikkat çekmeyi amaçladığını açıkladı.

Özel Eserler

Sergide, özellikle Roma dönemine ait eserler yer alıyor. Bu eserlerin bazıları, ABD ve İsviçre ile yapılan ikili anlaşmalar sonucunda geri getirildi. Ayrıca, Elmalı Sikkeleri ve nadir bir kadın heykeli de serginin dikkat çeken parçaları arasında.

Seri 10 Kasım'a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Norm Ender gibi sanatçılarından ilgi gösterdiği bu sergi, 10 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen tarihi eserler "Kaçış Yok" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergiyi, Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte konser verecek rap sanatçısı Norm Ender de gezdi. Sanatçıya ziyaretinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen tarihi eserler "Kaçış Yok" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergiyi, Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte konser verecek rap sanatçısı Norm Ender de gezdi. Sanatçıya ziyaretinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, eşlik etti.

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