Antalya Kumköy'deki Tatil Çardakları Yıkıldı

Antalya Kumköy Sahilinde Tatil Çardaklarının Yıkımı Gerçekleşti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 5 yıldızlı otellere yakın bölgede, tatilcilerin yaz aylarında konaklamak için kurduğu çardaklar, birinci derece doğal sit alanı içinde bulunmaları nedeniyle yıkıldı.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ile Beşgöz Deresi arasında uzanan yaklaşık 1 kilometrelik Kumköy sahilinde yer alan 700'den fazla çardak, deniz kaplumbağalarının üreme alanı olması dolayısıyla yıkım kararı alındı.

Yıkım Süreci ve Direniş

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yıkım öncesinde Aksu Belediyesince, çardakların sahiplerine değerli eşyalarını alma fırsatı tanındı. Ancak yedi gün sonra belediye ekipleri alana geri döndü ve sabaha karşı sahilin giriş çıkışlarını kapattı.

Yıkım işlemleri sırasında, bazı tatilciler çardaklarına sahip çıkmaya çalıştı. Polis müdahalesinin yaklaştığını gören vatandaşlar, çardaklarını ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, çardakların yıkım işlemi devam etti.

Bu olay, Antalya'nın turizm bölgelerinde doğal alanların korunması adına atılan önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.