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Antalya Kumluca'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları

Kumluca'daki ani sağanak yağış, tarım alanları ve evlerde su baskınlarına yol açtı. Zarar oldukça büyük.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:47
Antalya Kumluca'da Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Su Baskınları

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede büyük çaplı su baskınlarına neden oldu. Gece boyunca süren yağış, zamanla şiddetini artırarak sağanağa dönüştü ve Mavikent, Beykonak, Kum ve Göksu Mahalleleri'nde bazı evler ile seraları su bastı.

Ziraat Odası Başkanı'ndan Açıklama

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kendi imkanlarıyla seralarına ve evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığını ifade etti. Kökce, su taşkınları nedeniyle zarar gören seraların bazılarını TARSİM sigortasının koruduğunu, ancak mülkiyet sorunu yaşayan bazı seraların sigortasız kaldığını belirtti.

Kökce, "Allah daha beterinden korusun, çiftçilerimize 'geçmiş olsun' diyorum. Su baskınından ilk belirlemelere göre yaklaşık 400 dekar sera ve 60 civarında seraların yakınındaki ev etkilendi," dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve seraları...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve seraları su bastı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar ev ve seralarındaki suları tahliye etmeye başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve seraları...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve seraları su bastı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar ev ve seralarındaki suları tahliye etmeye başladı.

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