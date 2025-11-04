Antalya Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat Örnek Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı; ekipler müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:10
Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Örnek Mahallesi 1502 ile 1525 sokak kesişiminde gerçekleşti. Şükrü Sözen Köprüsü’nden Yunus Emre Caddesi yönüne seyreden Emircan T. idaresindeki 07 BCL 897 plakalı motosiklet ile Pınar Ö. yönetimindeki 07 AUA 946 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü de ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

