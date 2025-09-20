Antalya Manavgat'ta Sazlık Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy'de çıkan sazlık yangını, itfaiye, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:48
Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

