Antalya Manavgat'ta Şok Motosiklet Denetimi: 2,4 Milyon TL Ceza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen şok motosiklet uygulamasında çok sayıda araç ve sürücü durduruldu; uygulama sonucunda 40 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu ve eksikleri bulunan 696 sürücüye toplam 2 milyon 400 bin TL para cezası uygulandı.

Uygulamanın kapsamı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü şahin timlerinin desteğiyle şok motosiklet uygulaması düzenledi. Uygulama, son zamanlarda yaşanan motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Manavgat’ın değişik noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı. Ekipler, saat 16.00’da Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinden çıkarak denetimlere başladı ve saat 22.00’de uygulama sona erdi. Motosikletlerle birlikte çok sayıda otomobil de durdurularak denetlendi.

Kaçma girişimleri ve uygulanan cezalar

Antalya Caddesi'ndeki uygulama sırasında, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü genç kadın, uygulama noktasına yaklaşık 50 metre mesafedeki kırmızı ışıkta durmak zorunda kaldı. Trafik polisi tarafından getirilen genç kadına, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 933 TL ve motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 32 bin 347 TL para cezası uygulandı.

Demokrasi Bulvarı'nda polisleri görerek kaçan başka bir motosiklet sürücüsü ise D-400 Karayolu'nda yaklaşık 15 dakika süren takibin ardından Şahin timinin amansız takibiyle yakalandı. Yakalanan motosikletin plakasındaki rakamların farklı amblemlerle kapatıldığı tespit edildi. Sürücüye, sürücü belgesiz motosiklet kullanmak başta olmak üzere birden fazla ihlal nedeniyle 60 bin TL’nin üzerinde para cezası kesildi. Trafikten men edilen motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Uygulamanın sonuçları

Yaklaşık 6 saat süren ve zaman zaman ilginç görüntülere sahne olan şok trafik uygulamasında, alkollü araç kullanan 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Genel denetimlerde toplam 40 araç trafikten men edildi ve eksikleri bulunan 696 sürücüye toplam 2 milyon 400 bin TL para cezası uygulandı.

Yetkililer, benzer denetimlerin devam edeceğini belirterek trafik güvenliği ve motosiklet kazalarının azaltılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

