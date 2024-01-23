Antalya merkezli 3 ilde Kafes-32 operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla, lideri İsmail Süner olan organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün esnafları, vatandaşları ve mağdurları tehdit ettiğini, kaçırdığını ve zorla para aldığını belirtti. Operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Antalya merkezli 3 ilde Kafes-32 operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya başta olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen Kafes-32 operasyonlarıyla, bir organize suç örgütünün dağıtıldığını ve 11 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, lideri İsmail Süner olan organize suç örgütüne karşı Antalya, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak Kafes-32 isimli operasyonu düzenlediğini ifade etti.

Yerlikaya, operasyonda örgüt lideri İsmail Süner dahil 11 kişinin tutuklandığını duyurdu ve halkın huzurunu bozanlara, organize suç örgütlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti. 

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." dedi. 

ANTALYA'DA İŞ YERLERİNİ KURŞUNLARAK PARA TOPLAYAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütünün Antalya'nın Alanya ilçesinde dükkanları tarayarak, esnaflardan para istediğini söyleyen Yerlikaya, ayrıca lider ve bazı örgüt üyelerinin, silahla girdikleri evlerden kurbanları kaçırdıklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin internet bankacılığı yoluyla kişilerin hesaplarındaki paraları kendilerine aktardıklarını ve polise başvurmamaları için tehdit savurduklarını belirtti. Ayrıca şüphelilerin, kiralık evlerini gasp edip korkuttukları müştekileri, uyuşturucu ve silah bulundurma suçundan sorumlu tutarak topluca dövüp kaçırdıklarını, mağdurları kayda alıp zorla para alıp senet imzalattıklarını da açıkladı.

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