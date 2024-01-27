Antalya merkezli 5 ilde Kafes- 32 operasyonu: 12 tutuklama

Salı günü Antalya'da İsmail Süner liderliğindeki organize suç örgütüne karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kafes-32' operasyonunda 6 kişi Alanya'da, 2 kişi Kahramanmaraş'ta, 2 kişi Adana'da, 1 kişi İstanbul'da ve 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Ruhsatsız silah, mermi, uyuşturucu ve dijital malzeme şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulundu. 12 kişi Alanya'da 3 gün emniyette tutulduktan sonra dün mahkemeye gönderildi. Mahkeme, suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişiyi tutukladı.