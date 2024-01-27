Antalya merkezli 5 ilde Kafes- 32 operasyonu: 12 tutuklama

Alanya merkezli 'Kafes-32' operasyonu 5 ilde eş zamanlı yapıldı. Suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişi yakalandı. Yakalananlar tutuklandı.

Antalya merkezli 5 ilde Kafes- 32 operasyonu: 12 tutuklama
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Salı günü Antalya'da İsmail Süner liderliğindeki organize suç örgütüne karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kafes-32' operasyonunda 6 kişi Alanya'da, 2 kişi Kahramanmaraş'ta, 2 kişi Adana'da, 1 kişi İstanbul'da ve 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Ruhsatsız silah, mermi, uyuşturucu ve dijital malzeme şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulundu. 12 kişi Alanya'da 3 gün emniyette tutulduktan sonra dün mahkemeye gönderildi. Mahkeme, suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişiyi tutukladı.

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