Antalya merkezli 5 ilde Kafes- 32 operasyonu: 12 tutuklama
Alanya merkezli 'Kafes-32' operasyonu 5 ilde eş zamanlı yapıldı. Suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişi yakalandı. Yakalananlar tutuklandı.
Salı günü Antalya'da İsmail Süner liderliğindeki organize suç örgütüne karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kafes-32' operasyonunda 6 kişi Alanya'da, 2 kişi Kahramanmaraş'ta, 2 kişi Adana'da, 1 kişi İstanbul'da ve 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.
Ruhsatsız silah, mermi, uyuşturucu ve dijital malzeme şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulundu. 12 kişi Alanya'da 3 gün emniyette tutulduktan sonra dün mahkemeye gönderildi. Mahkeme, suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 kişiyi tutukladı.