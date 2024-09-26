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Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Gözaltı

30 ildeki dolandırıcılık iddialarına yönelik operasyonda 133 kişi gözaltına alındı, 62 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:58
Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Gözaltı

Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen kapsamlı bir araştırma sonucunda, 30 ilde gerçekleştirilen forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonucunda başlatıldı ve farklı şehirlerdeki şüphelilere yönelik eşzamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Devam Eden Yakalama Çalışmaları

Gözaltına alınan 133 şüphelinin yanı sıra, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen A.K. da dahil olmak üzere 62 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Antalya'ya getirilen şüphelilerin, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Mağdurlar

Örgüt üyelerinin, oluşturdukları 206 paravan şirket aracılığıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla iletişime geçtiği belirlenmişti. Bu dolandırıcıların, Londra merkezli bir şirketin Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı yapıyor izlenimi vererek, 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı tespit edildi.

Mali Trafik ve El Koymalar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dolandırıcılık şebekesinin 18 milyar 440 milyon lira hacminde bir para trafiğini yönettiği belirlendi. Ayrıca, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.

Eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi birçok ilde toplamda 195 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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