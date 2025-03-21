Antalya Merkezli Suç Örgütüne Büyük Darbe: 7 Şüpheli Adliyede

Antalya Merkezli Suç Örgütüne Operasyon

Antalya merkezli organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Alanya ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

61 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'deki 61 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Elebaşılığını C.F'nin yaptığı 'tefeci' suç örgütü ile bağlantılı 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin, mağdurları yüksek faizle borçlandırdığı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Büyük Miktarda Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon sonucunda yaklaşık 15 milyar değerinde gayrimenkul ve taşıt ele geçirildi. Bunun yanı sıra, ruhsatsız tabancalar, çekler, senetler ve tapu gibi belgeler de bulundu. 4 ayrı şirkete kayyum ataması yapılarak, adli tahkikat süreci başlatıldı.

Bu operasyon, Antalya ve çevresindeki organize suç yapılarının çökertilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Alanya ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda Alanya ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.