Antalya Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Merkezli Suç Örgütüne Yönelik İşlem

Antalya merkezli suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı. Manavgat, Alanya ve Gazipaşa cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonla, Türkiye genelinde 61 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonda, C.F. liderliğindeki suç örgütünün “tefeci” faaliyetlerine yönelik birçok delil elde edildi. Organize suç örgütünün yüksek faiz uygulaması ile mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdığı, çek ve senet tahsilatını şantaj ve tehdit yoluyla yaptıkları ve mağdurların şikayetçi olmalarını engellemeye çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon sonrasında, yaklaşık 15 milyar değerinde eşyaya ve mülke el konuldu. Bu kapsamda, 5 yıldızlı otel, organize sanayi bölgesinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman, 29 villa, 76 araç ve 4 şirkete kayyum atandı. Ayrıca ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek, senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek de ele geçirildi.

Adli tahkikat süreci devam ederken, adli kontrol kararı ile serbest bırakılan 16 kişi, soruşturma kapsamında yakından izlenecek.